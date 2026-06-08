Die aus Bad Urach stammende Sängerin Mona Maria Weiblen präsentiert in ihrem Bühnenprogramm MONA Lieder des rau-zarten Poeten und wild-lyrischen Musikers Tom Waits.

Sie singt auf schwäbisch, in originaler Uracher Mundart. Die Textinterpretationen stammen aus der Feder ihrer Mutter Susanne Wahl. Zusammen gewannen sie im Jahr 2020 den Sebastian-Blau-Preis, eine besondere Auszeichnung für Dar-bietungen in Schwäbischer Mundart. Mona Maria Weiblen überzeugt mit ihrer einzigartigen Stimme und Ausdrucksform, indem sie die Waitschen Klänge in zarte Schroffheit überträgt.

Auf der Bühne bekommt sie gesangliche Unterstützung von der ebenfalls aus Bad Urach stammenden Juliana Kolesch. In den zwei-stimmigen Passagen verschmelzen die beiden Stimmen auf wundersame Weise und es entsteht ein Ge-fühl von Heimat, Sehnsucht und tragisch-komischer Romantik. Die von Susanne Wahl entworfenen Texte transportieren die darin auftauchenden Figuren in das karge, rauhe Bild der Schwäbischen Alb im Licht der wechselnden Jahreszeiten und schwankender, wehmütiger Gefühlslagen frei nach dem Motto: fliaga – falla – vrsenga.

Die Band besteht aus hochkarätiken Musikern, die überwiegend ebenfalls aus der Region stammen. Im mittleren Teil des Programms werden die beiden Stimmen von einem Streichquartett unter der Leitung des ehemaligen Solocellisten der Württembergischen Philharmonie, Fried Dähn, begleitet.