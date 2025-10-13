Monatstreff "Wir Fadenliebhaber"

Wer hat Interesse an Handarbeiten? Im Alamannenmuseum kann man diese neu entdecken.

Ob alte Techniken wie Kammweben, Brettchenweben, Nadelbinden oder Spinnen, wie sie in den Museumskursen angeboten werden, oder auch neue wie Stricken, Häkeln oder Nähen, jeder, der handarbeiten möchte, ist willkommen. Jeden dritten Samstag im Monat (NEU: ab Juni 2025 immer am 2. Samstag im Monat, am 18. Mai 2025 ausnahmsweise am Sonntag beim Aktionstag zum Internationalen Museumstag) gibt es einen offenen Treff der "Fadenliebhaber". Wir treffen uns in gemütlicher Runde, um uns auszutauschen und nach neuen Ideen und Herausforderungen zu suchen. Mit gegenseitiger Unterstützung können auch schwierigere Anleitungen und Vorhaben umgesetzt werden, Spinnräder können gerne mitgebracht werden. Es sind alle Interessierten herzlich willkommen, auch Anfänger und Ungeübte, unabhängig vom Alter und Geschlecht. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Beginn ist jeweils um 14.00 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr. Eine Anmeldung zu den monatlichen Terminen ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, für die Ausstellungen des Museums ist der übliche Eintritt zu entrichten.