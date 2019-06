Mond im Schatten der Erde

Am 16. Juli dreht sich bei der experimenta alles rund um die partielle Mondfinsternis. Wenn der Mond in Teilen den Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde durchquert, ist dies ein besonderes astronomisches Ereignis. In 15-minütigen Planetariumsvorträgen erfahren die Zuschauer ab 21:00 Uhr im Science Dome Details zum Ablauf der partiellen Mondfinsternis und können das Phänomen auch durch Teleskope auf der Dachterrasse beobachten.