Mondmädchen Jugendtreff

Mädchen ab 12 Jahren sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit oder ohne Freundinnen eine ganz besondere Zeit in und mit der Natur zu erleben – rund um unsere Jurte, ein Ort im Grünen.

Was dich erwartet:

Gemeinschaft erleben. Verbringe eine schöne Zeit mit anderen Mädchen in einer wertschätzenden und unterstützenden Gemeinschaft. In einer entspannten Atmosphäre hast du die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, dich auszuprobieren und dich mit deinen eigenen Stärken auseinanderzusetzen – ganz in deinem Tempo.

Schöne Aktivitäten:

Freue dich auf kreative, naturnahe und gemeinschaftliche Aktivitäten. Gemeinsam gestalten wir wiederkehrende Rituale und erleben die Natur mit allen Sinnen. Dabei entstehen Räume für Begegnung, Kreativität und neue Erfahrungen – ganz ohne Leistungsdruck.