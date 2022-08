Mondoverse - Die Film und Soundwelt von Mondo Sangue

MONDOVERSE:Die Film- und Soundwelten von Mondo Sangue im „museo tedesco della macelleria“ Jetzt ist es fast ein halbes Jahr her, da tobten grauslig-grüne Zombies durchs schrägste Haus der Stadt.

Finstere Gestalten mit Sonnenbrillen und hochgeschlagenen Mantelkrägen verfolgten des Nachts eine rätselhafte Schöne im Nebel auf dem Marktplatz.

Riesenkrähen droschen auf Klaviertasten ein, fürchterlich-rätselhafte Dinge geschahen und ein eiskalter Todeshauch wehte durch alle Ritzen im Fachwerk. Alle diese rätselhaften Szenen überflirrte eine wildschöne Musik, zu der betörender italienischer Gesang erklang… Mondo Sangue waren in der Stadt und drehten das erste Video zur LP „ROSSO COME LA NOTTE“, die sie für das Deutsche Fleischermuseum komponiert, arrangiert und eingespielt hatten. Online, im Rundfunk, in der Fachpresse und auf den Plattentellern der glücklichen Fan*innen lief das Album mit der Filmmusik eines nie gedrehten Giallos aus den italienischen Sixties einen ganzen Winter lang heiß und auf heavy rotation.

Willkommen im „MONDOVERSE“ – in den Film- und Soundwelten von Mondo Sangue Das berüchtigte Künstlerduo zeigt jetzt wirklich alles und vor allem: nie Gesehenes! Bewegte Bilder, Fotos vom Dreh, Originalillustrationen, Requisiten, Vinyl, Zelluloid, Taxidermien, Vesperbrettle und vieles mehr – alles, was im Zusammenhang mit dem Filmmusik-Platten-Projekt entstand, wird es zu sehen geben. Die schiefen historischen Fachwerkwände werden zu einer begehbaren Filmkulisse. Alle, die das Album noch nicht kennen, werden es nach einem Besuch dieser Werk(statt)ausstellung tage- und nächtelang nicht mehr aus dem Kopf bekommen, die Musik dauerstreamen, sämtliche Videos genießen und den Mondo Sangue-Kosmos nie wieder verlassen können. Erdacht haben sich das Konzept für das multimediale Gesamtkunstwerk aus Bewegtbildern, Filmmusik, krimineller Handlung, Platte und Ausstellung Yvy Pop und Christian Bluthardt. Gastsänger waren u. a. Bela B und Eric Pfeil, erschienen sind alle Tonträger bei Allscore in Stuttgart.