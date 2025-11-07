Cora Hübsch ist 33 Jahre alt und lernt ihre große Liebe Daniel unter erniedrigenden Umständen auf einer Filmpreisverleihung kennen.

Sie schauen sich an, finden sich gut und das Dating-Game beginnt! Wir alle kennen das Spiel. Es gibt Regeln, die verhindern, dass das Gegenüber denkt, man wäre auf diese Übereinkunft angewiesen. Cora Hübsch überlässt nichts dem Zufall, am wichtigsten ist allerdings, dass der Zeitpunkt eines Rück- oder Anrufes strategisch perfekt gewählt ist. Zwei Dates hat sie bereits mit Daniel hinter sich, jetzt ist Samstagabend und er hat gesagt, er meldet sich. Als Frau mit Größe kann Cora natürlich ihren Abend ganz normal genießen und lässig auf den Anruf von Daniel warten. Oder auch nicht. Ein Abend über die Frage, wie viel ICH im Dating-Rausch nötig und möglich ist.

Ildikó von Kürthy wurde 1968 in Aachen geboren. Sie machte ihre Ausbildung in Hamburg an der Henri-Nannen-Journalistenschule, war Redakteurin bei „Brigitte“ und beim „Stern“ und veröffentlichte 1999 „Mondscheintarif“ als ihren ersten Roman. Bis heute hat sie neun weitere Romane, drei Sachbücher und ein Kinderbuch geschrieben. „Ich habe im Grunde nie aufgehört, das zu beschreiben, was ich sehe. Früher tat ich das für meinen blinden Vater, heute für alle, die es lesen wollen.“