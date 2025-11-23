cDie Tour ist in zwei Blöcke für 2025 und 2026 aufgeteilt – mit 19 Shows genug Gelegenheiten, seine Musik live zu erleben! Am 31.01.2026 ist er in den Wagenhallen am Start.

Mit Songs wie „H<3tel“, „Body“ und „Niemalsland“ hat sich Monet192 längst in die Herzen seiner Fans gespielt. Seine Musik ist wie ein offenes Tagebuch – direkt, ungeschönt und ehrlich bis zum letzten Beat. Die AURA TOUR bringt seine Texte und Sounds so intensiv wie nie zuvor. Die Atmosphäre ist einzigartig, die Beats düster und deep und live hebt Monet192 die Energie auf ein ganz neues Level. Monet192 steht in den Startlöchern. AURA TOUR 2025/2026 – auf geht’s!