Money Boy & Hustensaft Jüngling live in Concert

Nach dem Mega-Hit „Monte Carlo“ (10 Millionen Klicks auf Youtube, 11,3 Millionen bei Spotify) und den Alben „Mann unter Feuer“ und „Quick Mart“, geht Money Boy im März 2020 anläßlich seines neuen Albums auf „Geld motivierte Muzik“-Tour durch die Großstädte im deutschsprachigen Raum.

Money Boy und Hustensaft Jüngling mischen seit 2015 als Glo Up Dinero Gang kräftig im Rap-Business mit und verfügen längst über eine beachtliche Fanbase, die neben zahlreichen musikalischen Veröffentlichungen auch immer wieder mit witzigen, nicht immer jugendfreien und grammatikalisch korrekten Englisch/Deutsch Postings auf den Social Media Kanälen bei Laune gehalten wird. MBeezy gilt als Erfinder von „I bims“, „I han“, „Yolo“, „Swag“ etc., was mehrmals mit dem „Jugendwort des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Sein Debut-Youtube-Video Hit im Jahre 2010 „Dreh den Swag auf“ (Original hatte über 30 Millionen Klicks) gilt längst als Klassiker. Money Boy und Co. sorgen für volle Clubs und viele Klicks. Kein Wunder, dass Money Boy 2014 bis 2016 zu einer Art Stammgast bei „Circus HalliGalli“ wurde und dadurch sein Bekanntheitsgrad auch außerhalb der Szene immer weiter stieg.

Einlass unter 16 nur mit Begleitung eines Erziehungsbeauftragten. Ab 16 Jahren keine Begleitung notwendig.