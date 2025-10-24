Money Talks and Laughs

ab 17 Uhr Get-together: Food & Drinks (inklusive), interaktive Erlebniswelt mit VR-Brillen, Mini-Games und mehr, Programmstart 18.30 Uhr

Key-Notes:

Money Mindset Hacks (20 Min.) Thema: "Klarer Denken beim Investieren & psychologische Stolperfallen umgehen"

Money Invest Hacks (20 Min.) Thema: "Smart investieren, Risiken verstehen" von Tim Rudloff von Union Investment

Couchgespräch: „Money Real Talk“ mit unseren Gästen und deinen Fragen