Money Talks and Laughs

ab 17 Uhr Get-together: Food & Drinks (inklusive), interaktive Erlebniswelt mit VR-Brillen, Mini-Games und mehr, Programmstart 18.30 Uhr
Key-Notes:
- Money Mindset Hacks (20 Min.) Thema: "Klarer Denken beim Investieren & psychologische Stolperfallen umgehen"
- Money Invest Hacks (20 Min.) Thema: "Smart investieren, Risiken verstehen" von Tim Rudloff von Union Investment
Couchgespräch: „Money Real Talk“ mit unseren Gästen und deinen Fragen
Kongresshalle Böblingen Ida-Ehre-Platz 1, 71032 Böblingen
