Money Talks and Laughs

Kongresshalle Böblingen Ida-Ehre-Platz 1, 71032 Böblingen

ab 17 Uhr Get-together: Food & Drinks (inklusive), interaktive Erlebniswelt mit VR-Brillen, Mini-Games und mehr, Programmstart 18.30 Uhr

Key-Notes

  • Money Mindset Hacks (20 Min.) Thema: "Klarer Denken beim Investieren & psychologische Stolperfallen umgehen"
  • Money Invest Hacks (20 Min.) Thema: "Smart investieren, Risiken verstehen" von Tim Rudloff von Union Investment   

Couchgespräch: „Money Real Talk“ mit unseren Gästen und deinen Fragen

