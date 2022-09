Mongolei - Land der Kontraste

Auf unserer Reise durch das Land der Nomaden erleben wir neben der fantastischen Landschaft eine Vielzahl von beeindruckenden Naturhighlights

wie den Orkhon Wasserfall, oder Khongoryn Els die größte Düne der Mongolei, sowie die bizarren Felsformationen von Bayanzag. Der Ugii See mit seiner pittoresken Landschaft und eine Wanderung am Krater Khorgo zählen ebenso zu den Glanzpunkten in dem riesigen Land, das weit mehr als die Steppe und Wüste zu bieten hat. Auch die kulturellen Höhepunkte wie der Geburtsort von Dschingis Khan und das älteste buddhistische Kloster der Mongolei, Erdene Zuu, sind Stationen auf unserer Tour durch das Land der Kontraste.

Gudrun Pahl, Robert Moser