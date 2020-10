26. Esslinger Literaturtage LesArt - Monika Helfer - Die Bagage

In ihrem jüngsten Roman schildert die vielfach ausgezeichnete österreichische Autorin Monika Helfer die generationenübergreifende Geschichte ihrer eigenen Familie aus dem Bregenzer Wald. Die Großeltern der namenlosen Icherzählerin im Roman leben unter ärmlichen Verhältnissen am Rande eines abgelegenen Bergdorfes. Das Paar mit den biblischen Namen Maria und Josef wird von den anderen Dorfbewohner:innen als Bagage beschimpft und zugleich für ihre Schönheit beneidet. Als Josef in den Ersten Weltkrieg ziehen muss, machen der „überirdisch schönen“ Maria bald andere Männer Avancen. Schnell verbreiten sich Gerüchte mit verheerenden Folgen bis in die nächsten Generationen.

„Eifersucht, Missgunst, Triebhaftigkeit und männliches Potenzgehabe: Die Österreicherin Monika Helfer entwirft das fast archaische Bild einer engen Dorfwelt, in der aber auch die Verheißungen der Liebe ihren Platz haben. ‚Die Bagage‘ ist eine kurze, dicht komponierte Familiengeschichte, die vor rund 100 Jahren spielt und eng an die Herkunft der Autorin angelehnt ist. Man kann schon jetzt sagen, dass der schmale Roman eines der schönsten Bücher dieses Frühjahrs ist.“