Monika Matschnig und Fola Dada

Body & Soul... Ein Benefizevent aus einer Mischung von Soulmusik und Körpersprache mit Fola Dada und Monika Matschnig zur Unterstützung der Stiftung Palliativpflege.

Monika Matschnig:

Dipl. Psychologin und Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz. Wenn Monika Matschnig auf die Bühne kommt, ist ihre Ausstrahlung bis in die hinterste Stuhlreihe zu spüren. Die dynamische und humorvolle Keynote-Speakerin begeistert jährlich tausende von Menschen mit ihren Vorträgen, Seminaren und Coachings.

Monika Matschnig ist Diplom-Psychologin, Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz sowie ausgebildete Erwachsenen-Trainerin und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen. Sie überzeugt durch ihre Eloquenz, durch innovative Didaktik und nicht zuletzt durch fundiertes Fachwissen. So besitzen Monika Matschnigs Auftritte nicht nur großen Unterhaltungswert, sondern garantieren auch nachhaltige Lernerfolge. Sie versteht es, ihr Publikum auf einzigartige Weise zu inspirieren und dabei zu lehren ohne zu belehren.

Auch jenseits ihrer Auftritte gibt Monika Matschnig ihr Wissen weiter: Ihre Bücher sind Bestseller und seit über 15 Jahren vermittelt sie ihr Know-how an Führungskräfte, Politiker und Privatpersonen. Auch als Gastrednerin bestärkt sie Schüler und Studenten in deren Selbstbewusstsein und ihrer Wirkungskompetenz.

Für ihr Engagement und ihre unterhaltsame, lehrreiche und motivierende Arbeit wurde Monika Matschnig zur „Speakerin des Jahres 2016“ ausgezeichnet.

Fola Dada & Martin Meixner:

Fola Dada, Stuttgarter Sängerin und Martin Meixner, der Stuttgarter Pianist verbindet eine nun mehr 20 jährige musikalische Freundschaft. Gemeinsam haben Sie an der Mannheimer Musikhochschule studiert und in verschiedenen Bands immer wieder zusammen musiziert. Durch ihre gemeinsame Verehrung für Jazz und Soul ist ein facettenreiches Repertoire entstanden, dem Sie ihren eigenen Sound schenken.

Ob Martin Meixner Orgel, Rhodes oder Wurlitzer spielt, er versteht die Seele direkt in die Tasten fliessen zu lassen. Expressiv und farbenreich interpretiert er Songs und umspielt die volle Stimme Fola Dadas. Sie ist eine begehrte Sängerin, die von der SWR Big Band genauso geschätzt wird wie von Hellmut Hattler oder Bernd Kohlhepp alias Herrn Hämmerle. Ja genau, das klingt interessant? Ist es auch, denn Fola Dadas Vielseitigkeit ist besonders bekannt. Zusammen mit Martin Meixner lässt sie ihrer Virtuosität freien Lauf und erreicht auf beeindruckende Weise die Herzen der Zuhörer.

Zweck der Stiftung Palliativpflege ist die dauerhafte und nachhaltige Förderung der ambulanten und stationären Versorgung schwerstkranker Menschen. Die Stiftung beteiligt sich an dem Projekt "Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen", besonders an der Fortbildung für Mitarbeitende aus allen Pflegeeinrichtungen sowohl finanziell als auch mit einem Fachteam am Kompakt-Seminar „Palliative Haltung“. DasTeam verfügt speziell im Bereich der palliativen Medizin und Pflege über jahrelange praktische Erfahrung auch im Ausbildungsbereich.