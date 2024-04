Larifari | Kinderkonzert [About Pop Festival]

TimeTable About Pop X Schwanen

15 Uhr LARIFARI | Familienkonzert

19 Uhr GRUP HUUB | Konzert

21 Uhr Kochkraft durch KMA | Headlinerkonzert

Bei LARIFARI geht es kunterbunt zu!

Mit einer erfrischenden Mischung von Indie-Pop bis Disko-Funk entdecken Klein und Groß gemeinsam die Welt der Fantasie. Die Botschaft, sich nicht kleinreden zu lassen und nie den Mut zu verlieren, verpackt LARIFARI dabei in handgemachte Musik. Mal verträumt, mal frech, garantiert bleibt: jeder und jede darf mitmachen und dabei sein!

Themen wie Diversität und Inklusion werden so nicht nur zum Anfassen, sondern auch zum Anhören kinderleicht gemacht. Dazu lässt die Kombination aus spaßigen E-Gitarren und sanften Stimmen die Hüften schwingen.

Seit dem 2016 von dem Duo Henri und Jan veröffentlichten Debütalbum „Von allerlei Gestalten“ wuchs die Gruppe an Musiker:innen um die Sängerin Lynn, Marius an den Drums und Hannah am Kontrabass. Spitzt die Ohren, denn LARIFARI nehmen euch in ihrem neuen Album „Jeder und Jede“ mit auf eine abenteuerliche Reise. Die malerische Musik lädt Kinder ein, gemeinsam anders zu sein. Ganz nach dem Motto „Innendrin ist jeder bunt“ liegt es LARIFARI am Herzen, Neugierde für unsere vielfältige Welt zu wecken. Das Album wird im Frühjahr 2024 erscheinen.