Monk’s Casino : Jazzlegenden

Monk’s Casino nennt sich ein Quintett um den deutschen Free-Jazz-Pianisten Alexander von Schlippenbach, das sich Mitte der 1990er Jahre formiert und 2004 an die bemerkenswerte Aufgabe gemacht hat, das Gesamtwerk der Jazzlegende und Bebop-Ikone Thelonious Monk einzuspielen (70 Kompositionen) – nicht in enzyklopädischer Absicht, sondern als Live-Darbietung an drei Abenden. 2005 erschien eine Dreifach-CD, die im Jahr zuvor bei Konzerten im Berliner Jazzclub A-Trane aufgenommen wurde. Bis heute ist das faszinierende Projekt regelmäßig erfolgreich auf Tour: ein aufregendes Stück Jazzgeschichte, das nun live im Alten E-Werk fortgeschrieben wird.

Apéro für Wissensdurstige mit der SWR2 Jazzredakteurin Julia Neupert um 19:00 Uhr (Einlass 18:30 Uhr) an der Empore Bar Ausschnitte aus THE COMPLETE WORKS OF MONK mit Alexander von Schlippenbach (Piano), Axel Dörner (Trompete), Rudi Mahall (Bassklarinette), Jan Roder (Bass), Michael Griener (Schlagzeug)