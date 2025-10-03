MONO INC. Live 2025 – Darkness Tour

Darkness – MONO INC. feiern die Stärke und das Licht in uns!

Nach den beiden #1-Alben "The Book of Fire" und "Ravenblack", einer erneut komplett ausverkauften Symphonic Tour und Headliner-Slots auf diversen Festivals kommt am 15.08.2025 endlich das 13. Studioalbum der Hamburger. „Darkness“ ist eine mitreißende Ode an die Kraft in jedem von uns.

Die Giganten des Dark Rock – tiefgründig wie nie, vielschichtig wie nie. Mit den Songs auf „Darkness“ beweisen MONO INC., dass Dunkelheit nicht das Ende bedeutet. Im Gegenteil: Lyrics und Sound der ersten Single „In My Darkness“ strahlen tief aus sich selbst heraus. „So wie wir immer wieder für uns selbst leuchten können, wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt“, sagt Bandleader Martin Engler.

Solidarität und Toleranz, Nächstenliebe und Selbstliebe: „Darkness“ dreht sich um alles, was die immer größer werdende Raven Community seit Jahren durch alle Stürme und Täler trägt. „Darkness“ strotzt vor epochaler Kraft und schafft gleichzeitig intime Momente – ab Oktober live zu erleben auf der bisher größten Tour von MONO INC.

vocals: Martin Engler

drums, vocals: Katha Mia

guitars, vocals: Carl Fornia

bass, vocals: Ilja John Lappin

Special Guests: Soulbound

Präsentatoren: Rock Antenne, Piranha, MusiX, SLAM, Sonic Seducer & NoCut