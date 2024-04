Chales Esten - Love ain't pretty Tour

Mit bereits mehr als 14 Millionen Streams seiner Musik hält Esten 2018 den GuinnessWeltrekord für die "meisten aufeinanderfolgenden Wochen, in denen ein Musik Act eine Single digital veröffentlicht hat", nachdem er 54 Wochen lang einmal pro Woche einen Originalsong veröffentlicht hat.

Der Schauspieler und Country-Sänger trat über 160-mal in der legendären Grand Ole Opry in Nashville auf und absolvierte mehrere Headline-Tourneen in den USA, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien, darunter in berühmten Veranstaltungsorten wie der Royal Albert Hall. Im Jahr 2023 kehrte Esten mit ausgewählten Mitgliedern der Nashville-Besetzung für „NASHVILLE - The Reunion Tour“ mit ausverkauften Terminen in den USA und Großbritannien auf die Bühne zurück, die von der Birmingham Mail als "ein Abend voller Wohlfühlspaß" beschrieben wurde, während der Daily Mirror ein "beeindruckendes Set aus Show-Klassikern und Solomaterial" lobte. Im April/Mai 2024 wird er mit „Love Ain't Pretty“ für dreizehn Solo-Shows in Großbritannien und Europa unterwegs sein.

Darüber hinaus engagiert Esten sich als National Honorary Spokesperson für den jährlichen Light The Night Walk der Leukaemia & Lymphoma Society sowie Musicians On Call.