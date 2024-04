Kill the lights - The Death Melodies Tour

Die US-Metalcore Band Kill The Lights im Frühjahr 2024 live in Deutschland. Shows im Mai in Hamburg, Leipzig, Wiesbaden, Saarbrücken, Stuttgart und Köln. Neues Album „Death Meldodies“ erscheint am 8. März bei Fearless Records. Tickets ab sofort erhältlich.

Kill The Lights, die aus ehemaligen Mitgliedern von Bullet for My Valentine, Throw the Fight, Threat Signal und Still Remains bestehen, haben ihr zweites Album “Death Melodies” angekündigt. Es wird am 8. März über Fearless Records veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden.

Vor Kurzem hat die Band das Video zur neuen Single "Sleep With the Devil" veröffentlicht. Schau es dir hier an.

Sänger James Clark sagt: "'Sleep With the Devil' handelt textlich vom Kampf mit der Sucht und dem täglichen Kampf, nüchtern zu bleiben. Jeden Tag, wenn du aufwachst, bist du in einem ständigen Kampf mit den inneren Stimmen und Dämonen, die dir sagen, dass du nicht gut genug bist und dass du aufgeben solltest. Schon ein Blick in den Spiegel erinnert dich daran, wie du dich selbst, deine Familie und deine Freunde im Stich gelassen hast. Es ist ein ständiger negativer Kreislauf, der dein Verlangen schürt, den Schmerz und die Enttäuschung zu verbergen, indem du dich selbst missbrauchst."

Die Band hat gerade ihre Europatournee "The Death Melodies" für das Frühjahr 2024 angekündigt. Sie beginnt in Cardiff, Wales, und wird durch große Städte in England, Schottland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Deutschland führen und in Köln enden. Insgesamt werden Kill The Lights im Mai 2024 sechs Headline-Shows in Deutschland spielen. Die vollständige Liste der Termine weiter unten im Text. Special Guests werden bald bekannt gegeben!

Bestimmte Bindungen überschreiten alle Grenzen und Grenzen. Kill The Lights beherbergen diese Art von Verbindung zwischen ihnen. Obwohl Michael "Moose" Thomas [Schlagzeug] und Jason "Jay" James [Bass] in Bridgend, Wales, James Clark [Gesang] in Minneapolis, MN, Jordan Whelan [Gitarre] in Grand Rapids, MI, und Travis Montgomery [Gitarre] in Dallas, TX, leben, sind die Musiker in einen undurchdringlichen Groove verwickelt, der die räumliche Entfernung in den Schatten stellt. Die Band versteht es besonders gut, klassisches, galoppierendes Gitarrenriffing mit modernen Metal-Konventionen wie abwechselnd gesungenem und geschrieenem Gesang und Breakdowns zu verbinden, die Moshpits zur Eruption bringen.

Natürlich haben die Musiker einen unglaublichen Stammbaum vorzuweisen. Moose war Mitbegründer der internationalen Multiplatin-Schwergewichte Bullet For My Valentine, während Jay ebenfalls in der Band spielte. James war der Frontmann von Throw The Fight und Jordan und Travis spielten Gitarre bei Still Remains bzw. Threat Signal. Als sie Kill The Lights gründeten, entdeckten sie eine unfassbare Chemie und veröffentlichten ihr Debütalbum „The Sinner“ inmitten der weltweiten COVID-19-Pandemie. Zu den vielen Höhepunkten gehörte "The Faceless" mit über 2 Millionen Spotify-Streams, gefolgt von "Through The Night" und "Shed My Skin", die jeweils die 1-Millionen-Marke überschritten. Metal Hammer bewertete das Album mit 4 von 5 Sternen und verkündete: "Kill The Lights bringen den Groove und den Ruhm. Nachdem sie Millionen von Streams erreicht haben und von KERRANG! und New Noise gelobt wurden, ist ihr zweites Album "Death Melodies" von einem unerschütterlichen Gefühl der Zusammengehörigkeit geprägt.