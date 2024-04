Joja Wendt - Spiel doch mal leiser!

Der publikumsstärkste deutsche Live-Pianist wieder auf Tournee!

Ab März 2024 kommt Joja Wendt, der publikumsstärkste deutsche Live-Pianist, mit seinem neuen Programm auf Tournee. „Spiel doch mal leiser!“ ist eine biografische Live-Show in ihrer virtuosesten und charmantesten Form. Joja Wendt präsentiert auf seiner neuen Tournee Klavierkunst und Unterhaltung auf Weltklasse Niveau, aber ganz sicher macht er das nicht: leiser spielen! Bei insgesamt zehn Konzerten in ganz Deutschland verrät Joja Wendt, warum ihn dieser Satz ein Leben lang begleitet hat und wieso es gut war, darauf nicht zu hören.

Joja Wendt, ist nicht nur ein exzellenter und unvergleichlicher Künstler, sondern auch einer der weltbesten Entertainer am Flügel und auf der Bühne. Seine Konzerte sind all dies gleichzeitig: Klavierkunst in Perfektion, pure Spielfreude, Leidenschaft, Humor und ganz viel persönliches Herzblut. Keiner begeistert sein Publikum mit so viel ehrlicher Zugewandtheit, Energie und Schlagfertigkeit wie Joja Wendt. Der offizielle Steinway-Artist, der seine Fans rund um den Globus mitreißt und allein in China bei über einer Milliarde Menschen bekannt ist, lädt auf seiner neuen Tournee erstmals zu einem „Blick hinter die Kulissen“ ein und gibt Einblick in unglaubliche Begebenheiten aus seinem Künstlerleben. „Spiel doch mal leiser!“ lautet der Titel seiner Autobiografie und ist nun auch das Motto seiner Tournee – wie man Joja Wendt kennt, natürlich mit einem lächelnden Augenzwinkern.

Das Publikum erwartet ab März 2024 ein vielschichtiges Live-Programm mit neuen eigenen Songs und Arrangements durch sämtliche Genres und Stilrichtungen, die zu magischen Orten führen und von einzigartigen Begegnungen erzählen: Mit seiner Interpretation der „Rhapsody in Blue“ entführt Joja Wendt seine Gäste in die zwielichtigste Spelunke von New Orleans und mit dem „Sommer“ von Vivaldi zeigt er, dass Klassiker auch rocken können. Das Impromptu von Schubert deutet Joja Wendt in seinem einzigartigen kreativen Stil um und mit „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry erinnert er an die gemeinsamen Konzerte mit der Legende des Rock ’n’ Roll. Joja Wendt, seit Jahrzehnten der Publikumsliebling am Flügel, wird wie immer viele verblüffende Überraschungen bereithalten und alles, nur das nicht tun: leiser spielen!