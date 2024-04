Tony Christie - The Farewell Goodbye Tour

Über 50 Jahre Beitrag zur Musikwelt - Tony Christie verabschiedet sich von der Bühne

Tony Christie hat die Musikbranche über fünf Jahrzehnte hinweg geprägt. Mit einer beeindruckenden Discographie, die über vierzig Alben, siebzig Singles und Tausenden von Songs umfasst, wird er von den Musikfans weltweit gefeiert und geehrt. Seit seinem Durchbruch im Jahr 1971 mit der Single "Las Vegas", hat Christie eine Vielzahl von Welthits wie "I Did What I Did for Maria", "Is this the Way to Amarillo", "Sweet September" und "Happy Birthday Baby" hervorgebracht, die ihren Weg in die internationalen Charts geschafft haben. Ebenso viel Erfolg feierte er mit der Titelmelodie "Avenues and Alleyways" der TV-Show "Protectors – Auf Leben und Tod". Insbesondere die mit Jack White produzierten Alben „Welcome to My Music 1 und 2“, woraus Hits wie “Moonlight and Roses” sowie „Kiss in the Night” entstammen, sind noch heute unvergessene Evergreens. Insgesamt beläuft sich die Zahl seiner verkauften Alben auf beeindruckende 10 Millionen. 2005 erschien das Best-of-Album "The Definitive Collection", das sieben Wochen auf Platz 1 der Charts stand und mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde.

Auch in TV-Shows wie "Willkommen bei Carmen Nebel", "Immer wieder sonntags" oder "Musikantenstadl" hat Tony Christie sein unbestreitbares Talent und seine ansteckende Persönlichkeit unter Beweis gestellt. Im Laufe seiner Karriere hat er seine Zuhörer immer wieder mit seinem melodischen Gesang und seinem einzigartigen Stil verzaubert.

"The Farewell Goodbye Tour" soll Christies jahrzehntelangem Beitrag zur Musikwelt Tribut zollen. Tony wird neun Live-Konzerte spielen, um seinen treuen Fans die Möglichkeit zu geben, ihn ein letztes Mal live zu erleben und gemeinsam auf eine unvergessliche musikalische Reise zu gehen.

Do