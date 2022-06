Dokumentation Deutschland 2021 | Regie: Hauke Wendler | Länge: 90 Minuten | FSK: 0 Jahren

Der Monobloc ist das meistverkaufte Möbelstück aller Zeiten. Weltweit soll es eine Milliarde Exemplare des stapelbaren, in Deutschland oft weißen Plastikstuhls geben. Für die einen bedroht er den guten Geschmack und ist eine Gefahr für die Umwelt, für die anderen ist er der einzig erschwingliche Stuhl. Grimme-Preisträgerin Hauke Wendler folgt den Spuren des Monoblocs von Europa über Nordamerika und die Slums in Brasilien bis in die Megastädte Indiens und die Savanne Uganda. Er begleitet Menschen, deren Leben vom Plastikstuhl geprägt sind und stellt dabei immer wieder die Frage: Was braucht man eigentlich, um glücklich zu sein?

Eine globalisierungskritische Objektgeschichte zwischen Funktionalität und Schönheit, Kapitlismus und Teilhabe, Konsum und Recycling.