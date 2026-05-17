Monobo Son und Urban Folk Project

Eine Sause in der Pause.

Monobo Son:

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Jazz, Funk, Balkanbeats und bayerischer Blasmusik bringen Monobo Son seit Jahren frischen Wind in die bayrische Musikszene. Nach dem gefeierten Album „Bitte Meer!“ geht die Reise nun leise weiter – denn die Band verspürt die Sehnsucht nach neuen Geschichten und unentdeckten Melodien. Aktuell folgen Monobo Son genau diesem Ruf: sich von den Livebühnen zurückzuziehen und zuhause im Studio an neuen Songs zu arbeiten. Die beste und nahezu einzige Gelegenheit die Band 2026 live zu erleben bietet sich jetzt in Kirchheim auf dem Dach der Bastion! Ob tanzbare Brass-Explosion oder feinsinnige Melodien mit Augenzwinkern – Monobo Son schafft es wie kaum eine andere Band, Tradition und Moderne zu vereinen. Wer handgemachte Musik liebt, darf sich hineinziehen lassen in ein Feuerwerk der Spielfreude.

Urban Folk Project:

Eröffnet wird der Abend durch das Urban Folk Project, es widmet sich dem Sound und dem Geist der Hippie-Ära der 60er Jahre – einer Zeit, die für ihre Werte von Toleranz, Freiheit, Respekt, Gerechtigkeit und Frieden bekannt ist. Die Botschaften der Liebe, des Zusammenhalts und der offenen Gesellschaft sind heute noch inspirierend und nötig wie vor 50 Jahren.

Entstanden zum 50-jährigen Jubiläum des Club Bastion spielte das Urban Folk Project ausgewählte Konzerte, beispielsweise bei der Roadshow „Uffrur“ des Landesmuseums auf dem Kirchheimer Marktplatz. Songs von Neil Young, Bob Dylan, Pink Floyd, den Waterboys und anderen erklingen in einem einzigartigen städtischen Folk-Gewand. Mit elektrischen und akustischer Gitarren, Bass, Banjo und Flöte sowie zweistimmigem Gesang erweckt die Band die zeitlosen Melodien und Botschaften mit frischem, urbanen Sound zu neuem Leben.