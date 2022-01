Monolink live

Vor drei Jahren veröffentlichte Monolink sein hochgelobtes Debütalbum 'Amniotic'. Es folgte eine komplett ausverkaufte Tour durch Deutschland und die Schweiz.

Im Frühjahr 2022 geht es für den Produzent, DJ, Multiinstrumentalist und Live-Act erneut auf Tour! Mit im Gepäck hat er sein im Juni erschienenes, zweites Album 'Under Darkening Skies'.

Monolink heißt eigentlich Steffen Linck. Und er hat sich in den letzten Jahren als Singersongwriter, der seine Kompositionen mit elektronischer Musik anreichert, ein Publikum zwischen Fusion und Coachella Festival erspielt. Sein erstes Album 'Amniotic' wurde über 100 Millionen Mal gestreamt, seine erste Headliner-Tour (als 3-köpfige Band) durch Deutschland und die Schweiz im gleichen Jahr war so beliebt, dass vier zusätzliche Termine hinzugefügt wurden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Allein in Berlin waren seine drei Shows im Säälchen innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Zusätzlich spielte er ein mitreißendes Set auf dem Burning Man Festival, welches auf Youtube mittlerweile über 12 Millionen Views gesammelt hat.

2022 geht es für Monolink dann endlich wieder auf Tour! Für seine Live-Shows hat er sich Unterstützung von Pfadfinderei Berlin geholt, die extra für die Tour angefertigte Visuals entworfen haben.