Das DJ Duo eures Vertrauens – die Drunken Masters – kommen im November finally zurück nach Stuttgart.

Über zwei Jahre ist es her, dass die beiden fleischgewordenen Eskalationskoryphäen das letzte Mal in Stuttgart waren. Es wird also wieder höchste Eisenbahn!

In der Zwischenzeit haben sie einen Haufen neuer Songs produziert und Selbiges für namehafte Künstler wie unter anderem K.I.Z. oder Nura übernommen.

Ihr könnt euch also auf unglaublich viele neue und natürlich auch altbekannt Songs von den Zweien freuen.

Wer die Drunken Masters noch nicht Live erlebt hat, sollte dieses Spektakel nicht verpassen!