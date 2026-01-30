Monotape ist eine 7-köpfige Formation, die sich dem Retrosound der 60er und 70er Jahre verschrieben hat.

Mit vielen modernen Elementen entsteht allerdings ein ganz eigener Stil: Independent Soul, der durch die Backgroundsängerinnen stark an den frühen Motown Sound erinnert und die klassische Instrumentierung mit Schlagzeug, Bass und Gitarre aufweist. Mit der charismatischen Frontfrau stehen bis zu vier „Ladies“ auf der Bühne, eine Stimmpower inklusive Choreo, die dem Publikum so richtig einheizt.