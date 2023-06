Monrepos Open Air

»West Side Story« mit Feuerwerk.

Mitreißende Melodien zu einem tanzenden Feuerwerk: Das beliebte Open Air am Seeschloss Monrepos beendet die Festspielsaison 2023 mit unvergleichlich rhythmischer Musik. Es fegen die Jets und Sharks aus »West Side Story« musikalisch über die Bühne, die Femme fatale Carmen lockt mit reizvollen Melodien und wir hören die Stadt der Liebe aus der Perspektive eines amerikanischen Komponisten. In diesem (süd-)amerikanisch geprägten Programm gehen Tango, Ballett, sinfonische Tänze und rituelle Feuertänze Hand in Hand und spielen sich durch ein ebenso bewegtes Feuerwerk im Himmel ab. Der amerikanische Dirigent Ryan McAdams gestaltet gemeinsam mit dem Festspielorchester ein Saisonfinale mit Rhythmus, Tanz und Feuer.