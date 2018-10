Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

Unser Theaterstück Mr. Ibrahim spielt in den 1960-iger Jahren in Paris und verfolgt die Abenteuer eines 11-jährigen jüdischen Jungen namens Moïse, kurz Momo genannt.

Jeden Tag holt Momo mit Geld vom Vater Lebensmittel von Mr. Ibrahim, dem Araber der jüdischen Straße. Mit jedem Tag wächst eine spezielle, freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden, so dass Momo in dem Händler einen zweiten Vater findet, dessen Weisheit ihm zu einer neuen Lebensauffassung verhilft. Als Momos Vater auf mysteriöse Weise verschwindet, nimmt sich Mr. Ibrahim Momos an und teilt mit ihm die Hauptlehren seiner sufistischen Lehre. Er unternimmt mit ihm das Abenteuer, seine geheimnisvolle Heimat Türkei kennenzulernen.

Liebe, Freundschaft Respekt, Toleranz sind die Themen dieses Stückes, das den Stellenwert von Familiengeschichte abhandelt und die Vorteile hervorhebt, die ein aufgeschlossener Mensch verbreitet.

Diese neue Theater-Bearbeitung von Eric-Emanuel Schmitts Roman wird mit Humor und Dynamik durch das gleiche preisgekrönte Ensemble präsentiert, welches schon die französischen Produktionen "Le Malade Imaginaire" und "Notre Dame de Paris" erfolgreich im Wilhelma Theater gezeigt hat.

Die Aufführung ist in eine pastellfarbige Musikwelt getaucht und versuchtdas Alter, die Kultur, ethnische und religiöse Unterschiede zu überwinden.Sie lädt die Zuschauer ein, Momo auf seiner Reise von Paris nach Istanbul zu begleiten, vom Jungen zum Mann.Schauspiel in französischer Sprache

TNT THEATRE / ADG EUROPE PRÄSENTIEREN

Mr. Ibrahim und die Blumen des Koran

von Eric Emmanuel Schmitt