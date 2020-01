Eine neue Bearbeitung für junge und erwachsene Zuschauer in französischer Sprache

Das Theaterstück “Mr. Ibrahim et les fleurs du Coran“ spielt in den 1960-iger Jahren in Paris und erzählt die Abenteuer eines 11-jährigen jüdischen Jungen namens Moïse, kurz Momo genannt. Jeden Tag holt Momo, mit Geld vom Vater, Lebensmittel von Monsieur Ibrahim; dem Araber der jüdischen Straße und mit jedem Tag wächst die spezielle Verbindung von Freundschaft zwischen den beide. Momo findet in Monsieur Ibrahim einen zweiten Vater, dessen Weisheit ihm zu einer neuen Lebensauffassung verhilft. Als Momos Vater auf mysteriöse Weise verschwindet, nimmt sich Monsieur Ibrahim dem Jugen an und teilt mit ihm die Hauptlehren seiner sufistischen Lehre. Er nimmt ihn mit auf eine abenteuerliche Reise in seine geheimnisvolle Heimat Türkei ...

In "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" geht es um die Themen Liebe, Freundschaft Respekt und Toleranz.

Die Aufführung lädt die Zuschauer dazu ein, Momo auf seiner Reise von Paris nach Istanbul - vom Jungen zum Mann - zu begleiten.