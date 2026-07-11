Monsieur Pierre geht online

Monsieur Pierre soll auf seine alten Tage online gehen? Er tut es, auf Wunsch seiner Schwester Sylvie.

Damit bringt er nicht nur Bewegung in sein eigenes einsames Witwerdasein, sondern wirbelt den Rest der Familie gehörig durcheinander. Der romanische „Cyrano“ fädelt über eine Kontaktbörse im Internet ein Date ein. Nur mit der Poesie seiner Worte. Und das sorgt in Folge für große Veränderungen im Beziehungsstatus seiner Nichte, deren Freund, einer jungen Frau aus Brüssel und schließlich in seinem eigenen. Schwester Silvie staunt nur noch über ihren virtuell aktiven Bruder. Der beherrscht aber immer noch die Sprache des Herzens.

Folke Brabands bezaubernde Bühnenfassung nach dem Film „Un profil pour deux“ von Stéphan Robelin hatte 2019 Uraufführung.

Tickets gibt es auf Ticketino.de, bei der Tourist-Info Sinsheim und bei der Buchhandlung Doll.