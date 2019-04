Seit Spielzeitbeginn entwickeln und proben eigens gecastete Schüler*innen der Reutlinger Peter-Rosegger-Schule in Tonne-Begleitung ein Theaterstück über ganz unterschiedliche Monster. Sei es das Kuschelmonster, das Uhrzeigermonster oder der Werwolf: jedes möchte einfach so wie es ist nach seiner Natur leben. Doch die ist dummerweise häufig nicht kompatibel mit den Lebensweisen der anderen und so gibt es reichlich Konflikte – mehr als unter den Monstern selbst, noch in der Begegnung mit den Menschen. Die haben oft wenig Verständnis für die anderen Lebensformen und Vorlieben und machen den Monstern mit ihren seltsamen Reaktionen ihr Monsterdasein schwer. Klar, manche Monster erscheinen auch ein bisschen wüst – aber das ist eben die Monsternatur. Und weil es so auf Dauer nicht weitergehen kann, wird ein großes Monstertreffen einberufen. Eine Trommelgruppe sorgt dabei für den richtigen Takt.