MONSTER MAGNET gehören seit gut drei Jahrzehnten zu den einflussreichsten Urgesteinen der Stoner Rock-Szene und stehen für visionären Retro-Rock made in New Jersey. Alles beginnt Anfang der 1990er Jahre mit einer EP, die einem Debüt typisch schlicht den Namen der Band verpasst bekommt. Das Zusammenspiel von Metal und Space Rock kommt hier schon deutlich zum Vorschein. Ein Jahr später folgt bereits „Spine Of God“. Für viele Fans gilt das 1991 erschienene Album bis heute als bestes Werk der Band dank John McBains zwischen brachial und psychedelisch wechselndem Gitarrenspiel, den halluzinogenen Texten von Sänger „Bullgod“ Dave Wyndorf und der von bewusstseinserweiterten Substanzen beeinflussten Stimmung in loving memory an die wilden Siebziger, die zum Trip für Musiker und Hörer gleichermaßen wird.

Es folgt der Wechsel von Glitterhouse Records zu A&M, bei dem die Band Mitte der 90er bald ihren ersten großen Hit rausbringt. Mit „Negasonic Teenage Warhead“ begeistert die Band nicht nur eingefleischte Black Sabbath-Fans sondern gewinnt selbst zahlreich neue dazu. Die Band wechselt die Besetzung im Laufe ihrer Karriere einmal vollständig durch, nur Sänger Dave Wyndorf ist als Frontmann seit der Gründung mit dabei. Ende der 1990er beginnt für MONSTER MAGNET mit ihrem Album „Powertrip“ und der Hitsingle „Spacelord“ eine neue Ära. Wyndorf wendet sich von den Drogen ab und die Band wendet sich von nun Straight Rock zu. Mit den 00-Jahren wechselt Monster Magnet zu ihrem heutigen Label Napalm Records. MONSTER MAGNET haben zu ihrer Mitte gefunden und bringen Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart in Einklang. Zu ihrem 30-jährigen Bandbestehen gehen MONSTER MAGNET mit ihrem bombastischen Album „Powertrip“ auf Europatour, um uns mit in die vierte Dimension zu nehmen.

Aufgrund einer Mandelentzündung von Wyndorf musste die für den Sommer geplante Europatour abgesagt werden. Gesundet holt die Band nun im Frühjahr 2020 ihre Tour nach, um „Powertrip“ im großen Stil und ein grandioses Wiedersehen mit ihren Fans zu feiern.