„… The Most Famous Recording Studios“ – Michael Piltz erzählt die Geschichte des Londoner Tonstudios, in dem die Beatles, Pink Floyd und Duran Duran aufnahmen.

„You don’t really know what you’re going to get until you’re actually in Abbey Road. That’s where I did all the music, in The Beatles‘ place.“ (Ridley Scott)

Die Veranstaltungsreihe „Montage“ beschäftigt sich immer montags mit Populärkultur und anderen interessanten Themen. Die Macher Piltz & Vogel freuen sich auf Ihren Besuch.

www.montage-gruppe.de