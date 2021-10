Aliki Schäfer weilt in Athen, Michael Piltz macht blau und Andreas Vogel ist allein zuhaus‘ in der Rampe.

In einer Live-Radiosendung vor Publikum gibt er einen Überblick über verschiedene Konzepte und Perspektiven zum Thema „Allein sein“ im Pop. Von „Only The Lonely“ bis „Ma Solitude“ bis „Pray You Catch Me“.

Die Montagegruppe kehrt zur Präsenzveranstaltung im Theater zurück, nur einmal im Monat wird zusätzlich eine davon als Radiosendung im Internet live gesendet. Es gilt die 3G-Regel.