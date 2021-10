Montage: Die Kunst, einen Apfelstrudel zu machen

Unter kundiger Anleitung der gelernten Konditorin Maren Cohrs (Agentur Discodöner) entsteht vor Ort ein Original Apfelstrudel inklusive anschließenden Verzehrs.

Tipps, Kniffs, Tricks und Musik zum Thema: „Cream-colored ponies and crisp apple strudles / Door bells and sleigh bells and schnitzel with noodles / Wild geese that fly with the moon on their wings… / These are a few of my favorite things“

Die Montagegruppe kehrt zur Präsenzveranstaltung im Theater zurück, nur einmal im Monat wird zusätzlich eine davon als Radiosendung im Internet live gesendet. Es gilt die 3G-Regel.