In dieser Hybridveranstaltung tritt das Vor-Ort-Publikum in der Rampe gegen die Schwarmintelligenz der Radio Hörer*innen daheim an – live und in Echtzeit wird sich bei diesem spannenden Wettbewerb mit lauter easy Fragen zeigen, wer mehr über Pop, die Welt und alles weitere weiß. Wertvollste Preise warten sehnsüchtig auf die Gewinner*innen.