Montage: Werkstattgespräch

Salon mit Micha Piltz, Aliki Schäfer und Andreas Vogel

Der Genrename „World Music“ entstand 1987 in einem Pub in Islington, London, ein Überbegriff auf den sich DJs, Musikjournalist*innen und Plattenfirmenbetreiber*innen einigten, um ein attraktives Label für populäre, außereuropäische/nordamerikanische Musik zu schaffen. Der Begriff „Weltmusik“ ist jedoch vage und mehrdimensional und wird entsprechend kontrovers diskutiert, heißt es im enzyklopädischen Standardwerk „Die Musik in Geschichte und Gegenwart“. Eine kritische öffentliche Auseinandersetzung mit der Spartenbezeichnung ist längst überfällig.

Zusammen mit der Musikethnologin Rim Jasmin Irscheid und der Musikerin Hajnalka Péter sprechen die Moderator*innen Aliki Schäfer und Andreas Vogel über die hiesige Rezeption von nicht-westlicher Popmusik, Machtdynamiken und erfahren, was der Begriff „Colonial Ear“ bedeutet.