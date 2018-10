Wir empfehlen neue Schallplatten aus der Vergangenheit und untersuchen die Gründe, warum sie heute besser zu gefallen scheinen als zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung / Entstehung.

“He wanted me to play Scrabble with him, and kiss him as if I meant it. This is one of the most bizarre things that’s happened to me, ever. Context is all.” (Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale)

Mkwaju Ensemble – Ki-Motion (1981): https://www.youtube.com/watch?v=W1juwKBcm-s

Montage-Homepage

Eintritt frei