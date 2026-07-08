Montagskino | Auf zwei Rädern

Von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer begeben sich Mathias (Mathias Mlekuz) und Philippe (Philippe Rebbot), zwei langjährige Freunde, auf eine besondere Fahrradtour. Sie folgen der Route, die Mathias‘ Sohn vor seinem tragischen Tod zurücklegen wollte. Auf ihrer Reise stellen sie sich den Herausforderungen mit einer Mischung aus Zärtlichkeit, Humor und tiefen Emotionen, während sie ihre Freundschaft und den Verlust verarbeiten.

Frankreich (2024)

FSK: 6 Jahre

Regie: Mathias Mlekuz

Genre: Tragikomödie

Filmlänge: 89 Minuten