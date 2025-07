Montagskino | Heldin

Deutschland (2025)

FSK: 6 Jahre

Regie: Petra Biondina Volpe

Genre: Drama

Filmlänge: 92 Minuten

Floria (Leonie Benesch) ist eine engagierte Pflegefachkraft, die mit Hingabe und unermüdlichem Einsatz in der Chirurgie eines Schweizer Krankenhauses arbeitet. Trotz des hektischen und oft schwer kalkulierbaren Alltags kümmert sich Floria mit Empathie und Professionalität um ihre Patient*innen. Als an einem besonders stressigen Tag erneut eine Pflegekraft ausfällt, gerät die ohnehin überlastete Station ins Chaos. Floria bemüht sich, sowohl eine schwerkranke Mutter (Lale Yavas) als auch einen alten Mann (Urs Bihler) und einen anspruchsvollen Privatpatienten (Jürg Plüss) inklusive all seiner Extrawünsche gleichermaßen zu betreuen. Doch als sie einen schwerwiegenden Fehler macht, beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit, der die Grenzen ihrer Belastbarkeit auf die Probe stellt.