Montagskino

Mathyas (Félix-Antoine Duval) ist ein junger Werbefachmann aus dem kanadischen Montreal. Doch er lässt sein hektisches Leben in der pulsierenden Millionenstadt hinter sich und wagt einen radikalen Neuanfang – und zwar ausgerechnet als Hirte in der französischen Provence. Doch sein träumerisches Vorhaben wird durch eine Reihe von Missgeschicken gestört, die ihn mit der impulsiven Beamtin Élise (Solène Rigot) zusammenführen. Auch sie will gerade einen Neuanfang wagen, hat gerade ihren Job ohne klaren Plan für die nächsten Schritte gekündigt und versucht, sich in ihrem neuen, unstrukturierten Leben zurechtzufinden.

Kanada, Frankreich (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Sophie Deraspe

Genre: Tragikomödie

Filmlänge: 113 Minuten