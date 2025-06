Montagskino | Maria

Die Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) gilt als die bedeutendste Sängerin des 20. Jahrhunderts.

Der chilenische Regisseur Pablo Larraín („Spencer“) realisiert das Biopic über die Künstlerin, Oscarpreisträgerin Angelina Jolie („By the Sea“) schlüpft in ihre Rolle.

Paris in den 1970ern: Die Opernsängerin Maria Callas (Angelina Jolie) hat sich nach ruhmreichen Tagen auf den Opernbühnen der Welt zurückgezogen und lebt mit ihrem Partner Aristotle Onassis (Haluk Bilginer) zusammen.

Zwar reist sie noch hier und da in der Welt umher, um etwa in New York an der Juliard eine Meisterklasse zu unterrichten, doch ihre stimmlichen Qualitäten nahmen in den letzten Jahren rapide ab. Auch die Skandale zum Noch-Ehemann Giovanni Battista Meneghini (Alessandro Bressanello) fordern ihren Tribut.

Gemeinsam mit dem Tenor Giuseppe Di Stefano (Pierfrancesco Favino) gibt sie eine Reihe an Konzerten in den USA, Europa und Asien. Obwohl ihr das Publikum weiterhin zu Füßen liegt, ist das Ende ihrer Karriere absehbar. Und auch ihrer Schwester Jackie (Valeria Golino) bleibt dies nicht verborgen.