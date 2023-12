Das Zen Tagebuch

Japan (2022)

FSK: 0 Jahre

Regie: Yuji Nakae

Genre: Komödie

Filmlänge: 112 Minuten

Der Dichter Mizukami Tsutomo (Kenji Sawasa) zählt zu den bekanntesten Schreibern in Japan und lebt doch abgeschieden in den Bergen. Er bevorzugt sein achtsames Leben, in dem er seine Leidenschaft fürs Kochen in seine tägliche Arbeitsroutine einfließen lässt. Er kocht mit selbstangebautem Gemüse aus dem Garten sowie Pilzen, Wurzeln und Kräutern aus den umliegenden Wäldern. Gelegentlich ist seine Lektorin Machiko (Takako Matsu) zu Gast, sie liebt seine Speisen und er liebt es, für sie zu kochen. Es ist eine befriedigende Routine, in der Zen im Einklang mit der Küche gebracht wird und im Verlauf von zwölf Monaten intensiv die vorhandenen kulinarischen Gegebenheiten in den Kochalltag eingebaut werden.

