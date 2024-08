Der Liv(f)e-Podcast mit Bernd Kohlhepp und Dave Collide

Bernd Kohlhepp ist Kabarettist, Comedian, Schauspieler, Filmemacher, Sprecher und vieles mehr…

In dieser Reihe aber ist Bernd in erster Linie Moderator und Interessierter.

Jeder Abend ist eine Reise in eine ganz eigene Welt. Seien das interessante Themen oder ungewöhnliche Interessensgebiete von spannenden Persönlichkeiten. Kohlhepp wird sich auf das Thema vorbereiten und für Sie die richtigen Fragen an den jeweiligen Gast stellen oder komplexe Aspekte im Gespräch zu unterhaltsamen Informations-Häppchen aufarbeiten.

Ein Abend besteht immer aus einem Podiums-Gespräch mit dem Gast, der Möglichkeit für das Publikum, Fragen an den Gast oder über das Thema zu stellen und wenn machbar und passend, einen konkreten Einblick in das Thema zu bekommen. Ob das in Form eines kleinen Filmchens, einer Darbietung oder in einer anderen individuellen Form passiert, es wird ganz sicher ein toller und abwechslungsreicher Abend.

Für unseren Pilot-Abend haben wir den Stuttgarter „Acoustic-Punker“ Dave Collide gewinnen können, der die Pandemie genutzt hatte um seine Solo-Karriere einzuleiten.

Dies wiederum wurde vom Stuttgarter Filmemacher Matthias Müller begleitet. So entstand eine 30-minütige Dokumentation die im Rahmen der ARD-Reihe „Echtes Leben“, vom SWR und HR produziert wurde.

Ganz exklusiv dürfen Sie an diesem Abend die Preview dieser Dokumentation live miterleben.

Die ARD-Sendereihe „Echtes Leben“ ist dabei, wenn das Leben – gefühlt – von vorne beginnt.

Die Dokus machen sich mit Menschen auf den Weg, wenn sie sich besonderen Lebensaufgaben

stellen, auf der Suche nach Glück, Sinn und neuer Zufriedenheit.

Zu sehen im Ersten und der ARD Mediathek.

Titel: „All in – Daves Start als Musiker“

(Eine Produktion des SWR und HR für die ARD.)