Guido Goh – Solo-Tour 2022

Singer und Songwriter Guido Goh ist ein auf weiter Flur sicher sehr außergewöhnlicher und herausstechender Sänger, Komponist, Pianist, Textschreiber und Top-Bühnenperformer.

2018 marschierte der Ausnahme-Sänger durch die THE VOICE OF GERMANY – Staffel bis an die Spitze der TV-Show und beeindruckte ein Millionenpublikum, die Fachjury und seinen „Coach“ Michael Patrick Kelly. Die Sendung kürte ihn 2021 sogar mit einem Platz in den Top Ten der besten Performer der vergangenen 10 Jahre!

Dabei ist der Sänger Guido Goh schon seit mehr als 20 Jahren auf deutschen Bühnen, wie auch in UK zu finden, und präsentiert dabei seine Soloalben, die schier unter die Haut gehen. Die Mischung aus kraftvoller Stimme, mal melancholisch, mal fast sphärischen,

englischsprachigen Liedern über Liebe, Tod und Kampf im Leben, sind gepaart mit grandiosem Können am Klavier und einem auf der Welt sicher einzigartigen Instrumentarium, das aufhorchen und staunen lässt.

Manchmal begleitet der Musiker seine Stimme sogar auf 2 Instrumenten gleichzeitig und nimmt den Zuhörer mit, auf ein durch und durch packendes Konzert. Die authentischen Geschichten zur Entstehung der Songs, die der Sänger hier und da erzählt, sind dabei

nicht minder berührend.

Die weltweite Corona-Krise, zwang den Musiker zur Pause und lässt die Konzerte nun endlich in 2022 wieder aufleben. Dabei sind jetzt vorrangig die wundervollen Lieder des aktuellen Albums Phoenix im Programm zu finden, das noch nicht offiziell erschienen ist.