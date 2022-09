Jazzin‘ Hbg. präsentiert „Barbara Jungfer Trio“

Die Gitarristin Barbara Jungfer verbindet in ihrer Vita die drei wichtigsten deutschen Jazz- Städte – sie stammt aus Berlin, studierte in Köln und lebt seit einigen Jahren in München.

Sie studierte Jazzgitarre an der Musikhochschule Köln und war über zehn Jahre fester Bestandteil der Berliner Jazzszene, bevor sie nach München zog. Sie spielte auf internationalen Festivals im In-und Ausland, teils mit eigenen Formationen, teils mit namhaften Größen wie Helmut Brandt, Klaus Doldinger’s Passport und dem NDR Pops-Orchestra

Mit ihrem aktuellen Trioprojekt präsentiert sich die Gitarristin und Komponistin Barbara Jungfer (München) erneut von ihrer kosmopolitischen Seite: In „Folksongs“ verarbeitet sie traditionelle deutsche Volkslieder, unterlegt sie mit teils außereuropäischen Rhythmen und lässt sie mal erdig grooven, mal swingen oder meditativ erklingen. Darüber hinaus bringt sie Eigenkompositionen zu Gehör, die von Folklore inspiriert sind und beleuchtet die Volkslied-Thematik von der anderen Seite. Genregrenzen verschwimmen und so entsteht Freiraum für Improvisation. Unterstützt wird Barbara Jungfer von der Stuttgarter Kontrabassistin Karoline Höfler und Stefan Noelle an Schlagzeug und Rahmentrommel. Im sensiblen dynamischen Zusammenspiel kreieren sie spannungsvolle Musik, die die Hörer:innen mitnimmt auf eine sehr persönliche musikalische Weltreise.

Barbara Jungfer – guitar, composition, arrangement

Stefan Noelle – drums, frame drum

Karoline Höfler – doublebass