Deutschland (2023)

FSK: 0 Jahre

Regie: Tobias Schönenberg

Genre: Komödie, Drama

Filmlänge: 84 Minuten

Nachdem dem Schlachthof-Betreiber Werner Haas (Martin König) in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Schlachtabfälle in seinen Vorgarten gekippt wurden, erstattet er wutschnaubend Anzeige gegen Unbekannt. Damit setzt er eine unüberlegte Kettenreaktion in Gang, die sich nicht mehr stoppen lässt. Denn Werner Haas ist nicht nur Opfer…