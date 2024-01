Montagskino – Sophia, der Tod und ich

Als es an der Tür klingelt, erwartet Reiner (Dimitrij Schaad) nicht, dass er plötzlich dem Tod (Marc Hosemann) gegenübersteht, der ihm erklärt, dass er noch drei Minuten zu leben habe. Doch Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) taucht fast gleichzeitig auf und hat andere Pläne, wodurch der Tod seinen Betriebsablauf gestört sieht und sich Reiners Ableben zunehmend nach hinten verschiebt. Gemeinsam bricht das ungleiche Trio auf eine chaotische Reise auf, die sie zunächst zu Reiners Mutter (Johanna Gastdorf) und schließlich zu seinem siebenjährigen Sohn Johnny (Mateo Kanngiesser) führt. Der Tod scheint den unfreiwilligen Urlaub in der irdischen Welt zu genießen, wenn da nur nicht der zweite Tod (Carlo Ljubek) wäre, der den gescheiterten Job auf Anordnung des scheinbar allmächtigen G. (Josef Ostendorf) und seines Erzengels Michaela (Lina Beckmann) vollenden soll. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem Reiner dem Tod mehr als einmal von der Schippe springt.

Unser Montagskino wird unterstützt von: „Kreiszeitung Böblinger Bote“

Deutschland (2023)

FSK: 12 Jahre

Regie: Charly Hübner

Genre: Drama

Filmlänge: 98 Minuten