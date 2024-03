Junge Junge! – „GLÜCKSMoMENTE“

Kleeblatt, Hufeisen und Marienkäfer haben alle eines gemeinsam – sie sind Symbole des Glücks! In ihrer neuen ZauberComedy-Show teilen die beiden sympathischen Brüder und Weltmeister der Magie mit ihrem Publikum persönliche Glücksmomente und verraten, was es mit den Glückssymbolen auf sich hat. Dass Gernot als Arzt und Wolfram als Architekt ihre Berufe hinten angestellt haben und sich für eine Bühnenkarriere entschieden, bezeichnen beide als ihr grösstes Glück. Denn die Auftritte in allen Weltteilen und der Kontakt zum Publikum hat JUNGE JUNGE! unendlich viele erfüllende und freudige Momente beschert. Und darum heisst die neue Show auch so – „GLÜCKSMoMENTE“.

Das grosse Geheimnis von JUNGE JUNGE!: „Mit unserer Magie gelingt es uns, die Gefühle der Menschen zu berühren – das ist grossartig! Unsere Zuschauer erleben, wie magisch ein Glücksmoment sein kann und wo die echten Glücksmomente liegen!“

JUNGE JUNGE! zeigt in einem einmaligen Mix, dass Magie voller Emotionen, Humor, Überraschung und Glück sein kann. Die Brüder verzaubern spielend Ihre Gedanken und verblüffen mit Effekten, bei denen selbst Ihr Tastsinn wahre Wunder erlebt …. Im Sog des Augenblicks, des Erstaunens und der Gefühle können sich die Zuschauer von JUNGE JUNGE! entspannt treiben lassen – sie erleben besondere Momente: GLÜCKSMoMENTE eben!