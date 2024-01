Montagskino – Voll ins Leben

Tridan Lagache (Dany Boon) hat noch nie die Welt außerhalb des mexikanischen Urlaubsclubs „Club Med“ gesehen. Seine Eltern lernten sich schon im Club kennen, er verbrachte sein ganzes Leben dort und wurde, als er alt genug war, selbst zum Animateur. Von klein auf bedeutete das auch, dass Tridan etwa alle 8 Tage seine Freund*innen wechselte, doch eine junge Urlauberin blieb ihm besonders im Gedächtnis. Mit 8 Jahren lernte er seine große Kindheitsliebe, die Französin Violette, kennen, für die er nun, 42 Jahre später, zum ersten Mal den Ferienclub verlässt, um sie aufzuspüren. Naiv und unerfahren kommt Tridan in Paris an und sucht Zuflucht bei seinem Halbbruder Louis (Kad Merad), von dem er vorher gar nichts wusste. Doch der mürrische Louis möchte den naiven Tridan am liebsten schnell wieder loswerden. So bittet der Casanova eine seiner Liebhaberinnen, Roxane (Charlotte Gainsbourg), sich als Tridans Jugendliebe Violette auszugeben und seine Träume zu Nichte zu machen. Doch Roxane findet schnell Gefallen an dem Rollenspiel und dem verlorenen und liebenswerten Tridan.

Frankreich, Belgien (2023)

FSK: 12 Jahre

Regie: Dany Boon

Genre: Komödie

Filmlänge: 110 Minuten