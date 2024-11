Montagskino – Was von der Liebe bleibt

Yasemin (Seyneb Saleh) und Ilyas (Serkan Kaya) sind nun seit 15 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Doch eines Tages geschieht etwas Schreckliches und Yasemin wird in einem Café von einem Unbekannten erschossen. Ilyas Leben gerät völlig aus der Bahn. Er muss sich nun allein um die gemeinsame Tochter Senna (Amira Demirkiran) kümmern und wird obendrein auch noch von der Polizei verdächtigt, selbst seine Frau erschossen zu haben. Nichts ist mehr wie zuvor und dann tauchen auch noch Gerüchte auf, Yasemin habe ein Doppelleben geführt und die verbotene kurdische Untergrundorganisation PKK unterstützt. Und während die Polizei ermittelt, bleibt Ilyas mit all diesen neuen Gefühlen zurück. Doch eines fehlt. Nach all dem, was er nun erfahren hat, weiß er nicht mehr, ob das die Frau war, die er einst geliebt hat.

Unser Montagskino wird unterstützt von: „Kreiszeitung Böblinger Bote“.

Deutschland (2023)

FSK: 12 Jahre

Regie: Kanwal Sethi

Genre: Drama

Filmlänge: 100 Minuten