Montagskino | Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne

Frankreich (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Julie Delphy

Genre: Komödie

Filmlänge: 103 Minuten

In der bretonischen Kleinstadt Paimpont scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Die Bevölkerung, so unterschiedlich sie auch ist, ist stolz auf ihren Zusammenhalt und ihre Nächstenliebe. Als Zeichen ihrer Solidarität beschließt die Gemeinde, eine aus der Ukraine geflüchtete Familie bei sich aufzunehmen. Doch anstatt der erwarteten ukrainischen Familie trifft die Familie Fayad aus Syrien in Paimpont ein, was für die vermeintlich weltoffenen Bürger*innen eine große Überraschung darstellt. Die Familie Fayad, bestehend aus Vater Samir (Ziad Bakri), Mutter Leila (Rita Hayek) und ihren zwei Kindern, muss sich nun den kulturellen und sozialen Herausforderungen in der kleinen bretonischen Stadt stellen.